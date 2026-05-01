Schaeffler India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Schaeffler India hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,80 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,40 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 27,61 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,53 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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