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Schaeffler kappt Mittelfristziele - Maue Aussichten bei E-Autos belasten Aktie

HEZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen. So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Bisher hatte Chef Klaus Rosenfeld eine Steigerung auf 27 bis 29 Milliarden Euro im Sinn. Vor allem in der Sparte mit Teilen für Elektroautos sind die Aufträge nicht so üppig, dass die Planungen aufrechterhalten werden können, die operative Gewinnschwelle wird in dem Bereich wohl ebenfalls nicht wie geplant erreicht. Die Aktie fiel kräftig um 18 Prozent./men/mis

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
16.07.26 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.