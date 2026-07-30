Schaeffler kappt Mittelfristziele - Maue Aussichten bei E-Autos belasten Aktie

31.07.26 11:32 Uhr

HEZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen. So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der MDAX -Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Bisher hatte Chef Klaus Rosenfeld eine Steigerung auf 27 bis 29 Milliarden Euro im Sinn. Vor allem in der Sparte mit Teilen für Elektroautos sind die Aufträge nicht so üppig, dass die Planungen aufrechterhalten werden können, die operative Gewinnschwelle wird in dem Bereich wohl ebenfalls nicht wie geplant erreicht. Die Aktie fiel kräftig um 18 Prozent./men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung