Schaeffler lädt zur Hauptversammlung und erhöht die Dividende

Der Automobilzulieferer Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr (0,50 Euro) ist dies ein Anstieg von 10 Prozent. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Nürnberg ab.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 13,26 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,15 Prozent. Die Dividendenauszahlung entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent (Vorjahr: 34 Prozent).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte der fränkische Familienkonzern seinen Umsatz auf währungsbereinigter Basis um 5,9 Prozent auf 14 Milliarden Euro, wie am 7. März berichtet wurde. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten sank 2017 aufgrund von Investitionen auf 11,3 Prozent (Vorjahr: 12,7 Prozent). Das den Anteilseignern zurechenbare Konzernergebnis konnte um rund 14 Prozent auf 980 Millionen Euro gesteigert werden und erreichte damit den höchsten Wert in der Firmengeschichte. Die Mitarbeiterzahl stieg bis Ende 2017 auf mehr als 90.000 (Vorjahr rund 86.700).

Die Nettoverschuldung betrug zum 31. Dezember 2017 2,37 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,64 Milliarden Euro). Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet Schaeffler mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum in Höhe von 5 bis 6 Prozent. Das Unternehmen erwartet eine EBIT-Marge vor Sondereffekten zwischen 10,5 und 11 Prozent.

Schaeffler ist an Continental mit 46 Prozent beteiligt. Allerdings ist diese Beteiligung in einer Holding gebündelt und fließt nicht in das Ergebnis des Unternehmens ein. Schaeffler ist seit dem 9. Oktober 2015 an der Frankfurter Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 12,50 Euro.

