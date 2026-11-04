Schaeffler präsentierte Quartalsergebnisse

04.11.26 06:35 Uhr

Schaeffler veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 5,81 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 5,83 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net