Schaeffler präsentierte Quartalsergebnisse
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Schaeffler veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 5,81 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 5,83 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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