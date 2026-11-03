Schaeffler: Solide Zahlen, harter Schnitt

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Schaeffler bestätigt nach neun Monaten die vorab gemeldeten Eckdaten und hält an der Jahresprognose fest. Parallel kündigt der Konzern ein weiteres Sparprogramm an, das zeigt, wie tief die Krise im europäischen Autogeschäft inzwischen reicht.

Wer nach den vorab veröffentlichten Eckdaten auf Überraschungen gehofft hatte, wird enttäuscht. Der vollständige Neunmonatsbericht bestätigt das bekannte Bild: Der Umsatz hält sich währungsbereinigt nahezu auf Vorjahresniveau, die bereinigte operative Marge hat sich leicht auf 4,5 Prozent verbessert. Das klingt ordentlich, hat aber einen Schönheitsfehler. Im dritten Quartal allein ging die Profitabilität zurück, der positive Trend der ersten Jahreshälfte hat also an Schwung verloren.

Industrie und Ersatzteile tragen den Konzern

Dass Schaeffler in einem schrumpfenden Automarkt stabil bleibt, liegt an der breiten Aufstellung. Das Geschäft mit Lagern für Industrie und Luftfahrt verdient spürbar besser als im Vorjahr, und das Ersatzteilgeschäft bleibt mit zweistelligen Margen die verlässlichste Ertragsquelle. Die Sparte für Verbrennerkomponenten liefert zwar weiterhin ordentliche Gewinne, schrumpft aber erkennbar.

Das eigentliche Problem bleibt die Elektromobilität. Die Sparte hat ihre Verluste zwar reduziert, schreibt aber weiterhin dreistellige Millionenbeträge ab. Wegen rückläufiger Projekte europäischer Hersteller in China kamen zuletzt Sonderbelastungen von rund 240 Mio. Euro hinzu. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre nach neun Monaten ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis.

Der Cashflow bleibt die Schwachstelle

Nach neun Monaten ist der Free Cashflow noch leicht negativ, obwohl sich das dritte Quartal deutlich gebessert hat. Um die bestätigte Jahresprognose zu erreichen, muss das Schlussquartal noch einmal kräftig liefern. Gleichzeitig ist die Verschuldung seit Jahresbeginn auf knapp 5,3 Mrd. Euro gestiegen. Der finanzielle Spielraum ist damit begrenzt, und genau das macht das neue Sparprogramm heikel.

Schnelle Amortisation, späte Wirkung

Mit dem Abbau von rund 2.660 Stellen in Deutschland geht Schaeffler den nächsten großen Schritt. Zusammen mit früheren Programmen und Altersteilzeit verliert die deutsche Stammbelegschaft damit fast ein Fünftel ihrer Stellen. Betroffen sind nicht nur Werke für Verbrennerkomponenten, sondern auch Forschung und Entwicklung. Neu ist ein Solidaritätsbeitrag, ein freiwilliger Gehaltsverzicht vom Vorstand abwärts, der den Stellenabbau begrenzen soll.

Die Rechnung wirkt auf den ersten Blick attraktiv: Einmalkosten von rund 480 Mio. Euro stehen jährliche Einsparungen von rund 300 Mio. Euro gegenüber. Der Haken liegt im Timing. Die Kosten werden größtenteils noch in diesem Jahr verbucht und belasten das ausgewiesene Ergebnis, die volle Entlastung greift erst 2030. Dazwischen fließt Geld ab, während die Bilanz ohnehin angespannt ist.

Umbau ohne Abkürzung

Schaeffler handelt konsequent, und das stabile Industrie- und Ersatzteilgeschäft verschafft dem Konzern die nötige Zeit für den Umbau. Humanoide Robotik und Verteidigung als neue Wachstumsfelder klingen vielversprechend, lassen sich in den Zahlen aber noch nicht ablesen. Anleger sollten deshalb weniger auf Ankündigungen als auf zwei Punkte achten: ob das vierte Quartal den nötigen Cashflow bringt und ob die Umsetzung des Programms ab 2027 ohne größere Reibungsverluste gelingt.

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Erstellung am 03.11.26 um 14:29 Uhr.

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