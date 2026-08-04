Schaeffler steigert operativen Gewinn wie erwartet - Jahresprognose steht

05.08.26 07:53 Uhr

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im zweiten Quartal wie erwartet seine Profitabilität verbessern können. Während der Umsatz leicht auf 5,9 Milliarden Euro zurückging, stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um mehr als ein Viertel auf 264 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Herzogenauracher steigerten die entsprechende operative Marge damit um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent.

Werbung

Eine deutliche Verbesserung in der Sparte mit Wälz- und Kugellagern, ein weiter stark laufendes Ersatzteilgeschäft sowie weniger Verlust in der Elektroautozulieferung trugen dazu bei. Der Konzern hatte bereits angedeutet, wie es im Tagesgeschäft gelaufen war, und traf mit den Werten die Markterwartungen. Unter dem Strich erzielte Schaeffler einen Gewinn von 34 Millionen Euro nach 40 Millionen Verlust ein Jahr zuvor.

Unternehmenschef Klaus Rosenfeld bestätigte die Jahresprognose, hatte aber Ende Juli bereits die Investoren mit gesenkten Mittelfristzielen verschreckt wegen mauer Aussichten in der Elektroautozulieferung in den kommenden Jahren./men/mis