Schaeffler trotzt dem Gegenwind

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Der Automobilzulieferer Schaeffler ist solide ins Jahr 2026 gestartet und hat dabei bewiesen, dass die Neuaufstellung des Konzerns langsam Früchte trägt.

Angesichts eines weiterhin schwierigen Marktumfelds liest sich das erste Quartal von Schaeffler durchaus ordentlich. Der Umsatz von 5,76 Mrd. Euro lag währungsbereinigt leicht über Vorjahr, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 5,0 Prozent. Das eigentliche Signal kommt jedoch aus der lange defizitären E-Mobility-Sparte: Die Verlustmarge hat sich von minus 23,1 auf minus 17,8 Prozent eingeengt, die Restrukturierung zeigt Wirkung.

Gleichzeitig halten die traditionellen Standbeine Powertrain & Chassis sowie Vehicle Lifetime Solutions ihre zweistelligen Margen und beweisen, dass das klassische Geschäft nach wie vor der stabilisierende Anker ist. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Kein großer Aufbruch, aber ein Konzern, der seine Hausaufgaben macht.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Positiv ist auch die Nachrichtenlage bei der JDC Group, die nach dem guten Zahlen für 2025 auch für das laufende Jahr mit starkem Wachstum plant. Ob es dabei bleibt, sollten die Q1-Zahlen verraten, die am 11. Mai gemeldet werden. Zugleich könnten sie einen wichtigen charttechnsichen Impuls liefern: zum Artikel

Eine leichte Konsolidierung durchläuft aktuell die Aktie von Daldrup & Söhne, die zuvor hervorragend performt hat. Da die fundamentalen Treiber des Anstiegs intakt sind, dürfte es sich aber nur um eine Verschnaufpause der Aktie handeln: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.408 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 02.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 05.05.26 um 13:42 Uhr.

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