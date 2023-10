Schaeffler will Vitesco übernehmen und E-Mobilitätszulieferer formen

HERZOGENAURACH/REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler will mit einer Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco (Vitesco Technologies) einen Spezialisten für Elektromobilität formen. Schaeffler bietet den Vitesco-Aktionären 91 Euro je Papier in bar, um die Firmen letztlich zu fusionieren, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Die Schaeffler-Familie hält bereits knapp 50 Prozent an Vitesco über eine Holding. Der Zusammenschluss der Firmen soll jährlich vor Zinsen und Steuern Kosteneinsparungen von 600 Millionen Euro bringen, dies soll bis 2029 realisiert werden. Insbesondere im Bereich der E-Mobilität verfügten Schaeffler und Vitesco über ein zusammenpassendes Technologieportfolio, hieß es. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über entsprechende Pläne der Schaeffler-Familie berichtet.

Schaeffler will zudem im Zusammenhang mit der angestrebten Fusion seine Vorzugsaktien in Stammpapiere mit Stimmrecht umwandeln lassen. Die Aktionäre müssen darüber noch entscheiden. Schaeffler habe sich ein umfangreiches Finanzierungspaket arrangiert, das eine Brückenfinanzierung für das Erwerbsangebot einschließt. Die Vitesco-Aktie notierte zuletzt bei 75,35 Euro - der Angebotspreis wäre demnach ein Aufschlag von knapp 21 Prozent./men/stk