DAX22.327 -1,3%Est505.508 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -5,1%Nas21.408 -2,4%Bitcoin57.834 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl110,8 +4,6%Gold4.440 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen" Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen"
-20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen -20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Schärfere Regeln für Millionen Menschen mit Bürgergeld

27.03.26 13:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für Menschen mit Bürgergeld gelten künftig schärfere Regeln bis hin zu möglichen Total-Sanktionen. Der Bundesrat billigte in Berlin die strengeren Regeln für die "neue Grundsicherung", die das Parlament Anfang des Monats mit Koalitionsmehrheit und Ablehnung der Opposition beschlossen hatte. Damit setzte die Länderkammer den Schlusspunkt hinter monatelange Debatten.

Wer­bung

Menschen, die Unterstützung brauchen, sollen sich weiter auf die Grundsicherung verlassen können. Wer aber arbeiten könne, müsse daran mitwirken, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, so das Gesetz. Kürzungen müssen diejenigen hinnehmen, die nicht mitwirken. Die Jobcenter sollen den Weg in Arbeit besser unterstützen können, aber auch Missbrauch wirksamer bekämpfen. Kooperationspläne sollen Arbeitssuchenden individuelle Angebote der Beratung, Unterstützung und Vermittlung eröffnen.

Grundsätzlich gilt wieder der Vermittlungsvorrang. Das bedeutet, dass zunächst geprüft wird, ob Betroffene unmittelbar in Arbeit vermittelt werden können. Ansonsten kommen Qualifizierungsmaßnahmen in Betracht. Wer arbeiten könne, müsse seine Arbeitskraft maximal zumutbar einsetzen. Eltern sollen nach Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes, nicht erst ab dem dritten, wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.

Sanktionen bis zum kompletten Entzug

Wer eine Fördermaßnahme abbricht oder sich nicht bewirbt, muss künftig damit rechnen, dass ihm Geldleistungen stärker gekürzt werden als bisher. Die Grundsicherung soll dann für drei Monate gekürzt werden können. Wer Termine im Jobcenter mehrfach versäumt, soll abgestuft sanktioniert werden. Für dauerhaft nicht erreichbare Menschen können die Jobcenter künftig sämtliche Zahlungen einstellen, auch die Kosten der Unterkunft. Bei Arbeitsverweigerung kann das Geld für bis zu drei Monate eingezogen werden.

Wer­bung

Das Gesetz für die rund 5,5 Millionen Bürgergeld-Bezieher und -Bezieherinnen soll schrittweise ab 1. Juli in Kraft treten. Besonders gegen die Total-Sanktionen hatte sich in der SPD anfangs heftiger Widerstand geregt. Ein Mitgliederbegehren gegen die Bürgergeld-Reform in der SPD ist aber vor wenigen Tagen mit rund 2.900 statt der erforderlichen fast 69.900 Unterschriften gescheitert.

Von "Hartz IV" zur "neuen Grundsicherung"

Das Bürgergeld hatte ab 2023 das umstrittene "Hartz IV"-System abgelöst, das auf der Reformagenda des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder beruht hatte. Das Bürgergeld war aber bald vor allem von der Union kritisiert worden. Es galt ihr als zu großzügig und ungerecht gegenüber den Steuern und Angaben zahlenden Beschäftigten. Aber auch die SPD hatte Reformbedarf eingestanden, der Reformentwurf stammt von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas./bw/DP/stw