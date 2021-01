FUCHS PETROLUB dank starkem Schlussquartal 2020 über Erwartungen - Aktie steigt

Wie der Schmierstoffhersteller mitteilte, liegt der vorläufige Umsatz mit knapp 2,4 Milliarden Euro um 7 Prozent unter Vorjahr. Das EBIT dürfte lediglich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken. Bisher hatte die FUCHS PETROLUB SE einen Rückgang um rund 15 Prozent in Aussicht gestellt.

Im vierten Quartal habe sowohl der Umsatz als auch Ertrag deutlich über den Erwartungen gelegen. In der Summe habe damit das Jahr 2020 besser als zu Beginn des vierten Quartals erwartet geendet, so das im MDAX notierte Unternehmen.

Die vollständige Berichterstattung für 2020 erfolge wie geplant am 9. März.

FUCHS PETROLUB-Aktien pendeln klar ins Plus

Nach erfreulichem Geschäftsverlauf und einer erhöhten operativen Gewinnprognose haben die Anleger bei FUCHS PETROLUB zugegriffen. Im frühen Handel noch eher schwächer tendierend, pendelten sich die Papiere des Schmierstoffherstellers nach der diesbezüglichen Mitteilung via XETRA mit 1,3 Prozent im Plus ein. Der zuletzt rekordhohe MDAX, in dem die Aktien enthalten sind, blieb zeitgleich moderat unter Druck.

Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) jetzt nur noch mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich rechnen anstatt der zuvor erwarteten 15 Prozent. Beim Umsatz musste Fuchs nach vorläufigen Zahlen ein leichtes Minus von sieben Prozent hinnehmen - ein Ergebnis, das besser war als von Experten erwartet. Im Chart hinterließ der darauf folgende Anstieg aber keine Duftmarke. Bislang ist die Tendenz bei den Fuchs-Papieren in diesem noch jungen Börsenjahr eher abwärts gerichtet.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: FUCHS PETROLUB