KRONES schließt erstes Quartal besser ab als erwartet

Der Umsatz der ersten drei Monate sei verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zwar um 7,2 Prozent auf 874,6 Millionen zurückgegangen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Neutraubling mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei fast doppelt so stark auf 76,5 Millionen Euro gefallen. Allerdings schnitt KRONES bei beiden Werten besser ab, als Branchenexperten vermutet hatten.

Ende März hatte KRONES seine Ziele für das laufende Jahr bekannt gegeben. Demnach stellt das Management eine Verbesserung der Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) auf 6,5 bis 7,5 Prozent in Aussicht, nachdem der Wert im Corona-Jahr 2020 um 1,7 Prozentpunkte auf 4 Prozent zurückgegangen war. Der Umsatz soll um 2,5 bis 3,5 Prozent steigen.

