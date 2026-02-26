DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.757 +6,7%Euro1,1642 +0,2%Öl81,98 ±0,0%Gold5.141 +1,0%
Schätzungen übertroffen

PATRIZIA-Aktie legt zu: Gewinn übertrifft Erwartungen - Dividende soll steigen

04.03.26 20:33 Uhr
Der Immobilienvermögensverwalter PATRIZIA hat im vergangenen Jahr mehr verdient als von Experten erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7,64 EUR -0,27 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um gut 35 Prozent auf 63 Millionen Euro an, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Augsburg mitteilte. Das habe am Blick auf die Kosten und einer besseren Entwicklung der Investments gelegen. Im neuen Jahr peilt der Vorstand bei dieser Kennzahl 60 bis 75 Millionen Euro an. Die Schätzungen von Analysten für 2025 übertraf PATRIZIA deutlich, im neuen Jahr rechneten Fachleute bisher mit einem Ergebnis in der unteren Hälfte der Spanne.

Der Gewinn erhöhte sich von 2,4 auf 16,4 Millionen Euro. Die Dividende soll um einen Cent auf 36 Cent je Aktie steigen. Der Kurs der Aktie legt nachbörslich via Tradegate zeitweise um 2,27 Prozent auf 8,10 Euro zu.

Das verwaltete Vermögen blieb mit 56,2 Milliarden Euro Ende 2025 nahezu stabil zum Vorjahreswert. Hier geht das Unternehmen nun von einer Spanne von 55 bis 60 Milliarden Euro für Ende 2026 aus. Die Gebühreneinnahmen gingen hingegen vergangenes Jahr um zwei Prozent auf 258,8 Millionen Euro zurück. Den Aufwand konnte Patrizia allerdings noch deutlicher senken.

AUGSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Patrizia Immobilien

