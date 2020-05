Schäuble: Corona-Krise gut gemeistert - Lob für Kretschmer

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht in der Corona-Pandemie eine "neue Erfahrung für die Menschheit". Seit dem Zweiten Weltkrieg habe man nichts Vergleichbares erlebt, sagte der CDU-Politiker am Freitagabend in einem ARD-"Extra". Aufgabe der Politik sei es am Anfang auch gewesen, Panik zu verhindern. "Das ist gut gelungen", sagte Schäuble. Inzwischen würden auch Beobachter im Ausland finden, "dass es in Deutschland gar nicht so schlecht gelaufen ist", sagte Schäuble. Der Föderalismus habe gut funktioniert, in der "unmittelbaren Notlage" hätten alle auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geschaut. Nun sei es gut, regional unterschiedliche Regelungen für Lockerungsmaßnahmen zu treffen.

Schäuble sagte, wenn man aus der Pandemie die richtigen Lehren zöge, dann könne die Chance eines Neuanfangs auch genutzt werden, um in Zukunft besser zu werden. Das werde nicht einfach sein. Krisen seien aber immer auch eine Chance, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Als Herausforderungen der Zukunft nannte Schäuble den Klimawandel, den Rückgang der Artenvielfalt und den dramatischen Landverbrauch.

Lobende Worte fand der Bundestagspräsident für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der auf Demonstrationen gegen Corona-Auflagen mehrfach mit Menschen diskutiert hatte. Es gebe zwar Menschen, mit denen man nicht ernsthaft diskutieren könne. "Was Ministerpräsident Kretschmer gemacht hat, war natürlich trotzdem toll, denn viele bei diesen Demonstrationen sind ja nicht Verrückte, sondern sie sind vielleicht anfällig für Verschwörungstheoretiker oder irgendwelche Parolen", sagte Schäuble./shy/DP/he