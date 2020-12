Schäuble: Europa verbraucht zu viel Energie für Selbstbeschäftigung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Europäische Union verschwendet nach Auffassung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu viel Energie für Selbstbeschäftigung, die ihr bei der Lösung internationaler Aufgaben fehlt. Bei einem Besuch von UN-Generalsekretär António Guterres in Berlin wies der CDU-Politiker am Freitag darauf hin, dass dieser die EU gern als "größtes Friedensprojekte unserer Zeit" bezeichne. "Aber bringen wir Europäer wirklich genug Kraft auf? Verschwenden wir sie nicht zu oft", fragte Schäuble. "Die Energie etwa, die derzeit in die Verhandlungen um den Brexit fließt, bräuchte es, um eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik voranzubringen."

Die Energie würde auch für den europäischen Beitrag zu einer vernünftigen, nachhaltigen Flüchtlings- und Asylpolitik gebraucht. Oder für die konsequente Umsetzung der Pariser Klimaziele. "Kurz: Um uns auch als Europäer weniger um uns selbst zu drehen, sondern unsere Verantwortung für unsere Nachbarschaft und in der Welt wahrzunehmen."

Guterres war aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen nach Berlin bekommen. Nach seiner Rede im Bundestag waren Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgesehen.

Die UN-Charta, mit der die Vereinten Nationen gegründet wurden, trat am 24. Oktober 1945 in Kraft. Heute gehören der Organisation 193 Länder an. Das wichtigste Gremium der UN ist der Sicherheitsrat, der zur Lösung von Konflikten und zur weltweiten Friedenssicherung gegründet wurde. Derzeit gehört Deutschland für zwei Jahre zu den 15 Mitgliedern, gibt seinen Sitz aber zum Jahreswechsel turnusgemäß wieder ab./sk/DP/jha