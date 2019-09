Schäuble: Klimaschutz ist Chance, aber nicht zum Nulltarif

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble hat seine Partei dazu aufgerufen, den Klimaschutz als Chance zu begreifen für Innovation und Erneuerung. Auch solle man den Deutschen bezüglich der Kosten beim Klimaschutz reinen Wein einschenken, so der Bundestagspräsident und frühere Bundesfinanzminister.

"Wir müssen den Menschen sagen: Umsonst geht es nicht. Deswegen sollten wir auch nicht sagen, es wird niemanden etwas kosten. Das gibt es nicht zum Nulltarif", sagte Schäuble zur Eröffnung eines Werkstattgesprächs seiner Partei zum Klimaschutz. Hier will die CDU ihre Positionierung bei den geplanten Klimaschutzgesetzen festlegen, mit denen Deutschland die Klimaziele für das Jahr 2030 erreichen will.

"Politische Führung, und das ist die Aufgabe der Union, verlangt Ehrlichkeit. Aber deswegen müssen wir zugleich sagen: So teuer der Klimaschutz auch sein kann, kein Klimaschutz wird teurer. Daran kann es auch keinen Zweifel mehr geben."

Schäuble mahnte seine Partei, die gesellschaftliche Mammutaufgabe, die mit dem Klimaschutz und mit der Nachhaltigkeit vor Deutschland liege, als Potential zu begreifen. "Wenn wir es nicht als Bedrohung begreifen, sondern als eine Chance und als ein Potenzial, dann kann es uns vielleicht auch ein bisschen aus der Starre und aus der Saturiertheit heraushelfen, in die wir ja durch in Jahrzehnten wachsenden Wohlstand teilweise auch geraten sind", sagte Schäuble.

Auch sei es wichtig, nicht endlos auf eine hundertprozentige Lösung zu warten. "Lieber ein nicht perfekter Schritt in die konkrete Richtung, als auf der Suche nach der perfekten Lösung am Ende gar nichts zu machen", so Schäuble. "Second best ist alle mal besser als nothing."

Deutschland will seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 verringern. Das für nächstes Jahr gesetzte 40-Prozent-Ziel wird Deutschland allerdings verfehlen.

Innerhalb der Regierung ist man sich einig, dass der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) etwas kosten soll, allerdings soll das sozialverträglich gestaltet werden und ohne die Wirtschaft über Gebühr zu belasten. Über die Art der Bepreisung des CO2 für Verkehr, beim Heizen und in der Wirtschaft gibt es allerdings noch keine Einigung.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) favorisiert eine CO2-Steuer, bei der die Energiesteuer auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas erhöht wird. Im Gegenzug sollen die Verbraucher entlastet werden, wobei sparsame Verbraucher mit einer höheren Rückerstattung rechnen können als Klimasünder. Einige in der Union unterstützen diesen Vorstoß.

Andere Teile der Union hingegen favorisieren den Handel mit nationalen CO2-Emissionszertifikaten und wollen das europäischen Emissionshandelssystems auf die Sektoren Wärme und Verkehr ausweiten. Für sie ist der Vorteil, dass der Emissionshandel ein marktwirtschaftliches Instrument zur CO2-Reduzierung ist, das über eine Verknappung der Menge an Verschmutzungsrechten funktioniert. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Zertifikate sollen einerseits zur Entlastung der Bürger, andererseits zur Finanzierung von Instrumenten verwendet werden, die zum Umstieg auf klimafreundliche Technologien anreizen.

Die Zeitung Die Welt berichtet am Dienstag aus einem Klimakonzept der CSU. Darin will die bayerische Partei einen nationalen Emissionshandel mit CO2-Verschmutzuhngsrechten einführen. Im Gegenzug soll es Entlastungen für Unternehmen und Verbraucher geben.

Die CDU will am Dienstag eine einheitliche Linie finden. Das CDU-Werkstattgespräch Klimaschutz sieht sechs Arbeitsgruppen vor: dem CO2 einen vernünftigen Preis geben, die Zukunft der Mobilität, eine starke Wirtschaft für Wachstum und Klimaschutz, Potenziale des Wohn- und Bausektors und, Landwirtschaft und Wälder für ein besseres Klima und schließlich den Energiesektor klimagerecht gestalten.

Die große Koalition will sich am 20. September auf ein Gesamtpaket zum Klimaschutz verständigen.

