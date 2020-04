Schäuble warnt vor Überlastung des Staates und vor Abwrackprämien

BERLIN (Dow Jones)--Der frühere Bundesfinanzminister und heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie vor einer Überlastung der staatlichen Handlungsfähigkeit und einer zu hohen Neuverschuldung gewarnt. Es gebe im Moment ein verbreitetes Gefühl, "wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen, und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang", sagte Schäuble in einem Interview mit dem "Tagesspiegel". "Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen", betonte Schäuble angesichts von Milliarden-Rettungsschirmen und 156 Milliarden Euro Neuverschuldung. Zusätzlich wurde nun von der großen Koalition noch eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und Steuerentlastungen für die derzeit stillgelegte Gastronomie beschlossen, und die Automobilindustrie pocht auf Kaufprämien. In Schäubles Amtszeit war es gelungen, von 2014 an Haushalte ohne Neuverschuldung aufzustellen.

"Wir werden mit den klassischen Mitteln umso weniger anfangen können, je länger die Krise dauert", sagte er. Es werde zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen. "ch hoffe, dass wir das als Chance nutzen, um manche Übertreibungen besser zu bekämpfen." Er forderte dazu auf, die Corona-Krise als Chance zu nutzen, um die gerade in den Hintergrund getretenen Krisen zu bekämpfen. "Noch immer ist nicht nur die Pandemie das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt, all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur antun", betonte Schäuble. "Hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiter zu machen wie bisher."

