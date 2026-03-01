DAX24.032 -0,7%Est505.832 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -3,3%Nas22.657 -0,7%Bitcoin61.707 -1,2%Euro1,1578 -0,5%Öl84,07 +1,8%Gold5.089 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger

05.03.26 15:35 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi bezeichnet die Wahl eines neuen obersten Religionsführers als aussichtslos. Auf der Plattform X schrieb der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, jeder Kandidat werde ohne Legitimität dastehen und "als Komplize der blutigen Vergangenheit dieses Regimes" gelten.

Wer­bung

Pahlavi nannte ausdrücklich Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, sowie Hassan Chomeini, Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini. Beide gehören zum Kreis möglicher Nachfolger.

Der 65-Jährige brachte sich nach der Tötung des Staatsoberhaupts und Religionsführers erneut als Übergangsführer ins Gespräch. Sein Vorschlag: ein Referendum über eine neue Verfassung, gefolgt von freien Wahlen unter internationaler Aufsicht. Danach soll die Übergangsregierung aufgelöst werden.

Pahlavi, den sein autoritär regierender Vater, der letzte Schah von Persien, einst zum Kronprinzen ernannt hatte, lebt seit Jahrzehnten im Exil in den USA. Während der jüngsten Massenproteste beanspruchte er aus dem Ausland eine Führungsrolle in der zerstrittenen und zersplitterten iranischen Opposition. In den sozialen Medien hat er sich ein Millionenpublikum aufgebaut. Er gilt inzwischen als eine der einflussreichsten Oppositionsstimmen im Ausland./da/DP/jha