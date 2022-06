Scharfe Kritik von Bill Ackman: Verfehlte Fed-Geldpolitik ist Schuld an Börsenturbulenzen

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen schließen in Rot -- DAX beendet Handelstag verlustreich -- QUALCOMM wohl an Arm interessiert -- ADLER Group, LANXESS, Unilever, GSK im Fokus

Ab Mittwoch keine GAZPROM-Gaslieferungen an Shell und Ørsted. Uniper will russische Gaslieferungen sanktionskonform bezahlt haben. Mercedes-Produktion durch Halbleitermangel kaum beeinträchtigt. Vonovia plant Millioneninvestment in Dresden. Credit Suisse zieht offenbar Optionen zur Stärkung des Kapitals in Betracht. ADLER Group sieht "solide Entwicklung" zu Jahresbeginn.