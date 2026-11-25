Schaukelbörse

Aktien aus dem globalen KI-Bereich kommen auch am Mittwoch nicht zur Ruhe. Die erneuten deutlichen Verluste an der NASDAQ setzten sich fort.

Vor allem galt dies für den Chipsektor, aus dem in Deutschland die Titel von Infineon um 6,49 Prozent auf 40,90 Euro fielen. Die Aktien von Siemens Energy, einem weiteren deutschen KI-Profiteur, gaben ebenso nach.

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Erholungsrally nach Huang-Rückkehr bei NVIDIA nur ein Strohfeuer

Die durch die Rückkehr von Jensen Huang an die NVIDIA-Spitze ausgelöste Erholungsrally vom Montag erwies sich schon gestern als Strohfeuer. Die erneuten deutlichen Verluste an der NASDAQ setzten sich am Mittwoch fort. Der Kurs von NVIDIA sackte im Handel weiter ab. Die Turbulenzen waren am Mittwoch auch in Asien angekommen - mit deutlichen Verlusten vor allem an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan. Aktien von SK hynix waren in Seoul um elf Prozent eingebrochen.

Am Markt herrscht die Einschätzung vor, dass die Huang-Rally am Montag stark von Eindeckungen durch Leerverkäufer geprägt war und für eine weitere Erholung die Anschlusskäufer fehlten. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapital zur Finanzierung sowie der Frage, ob die künftigen Erträge den Umfang der hohen Investitionen in KI rechtfertigen können.

Am Mittwochnachmittag könnte eine Flut an wichtigen Konjunkturdaten aus den USA nochmals für Impulse sorgen. Die Nervosität dürfte auch deshalb hoch bleiben, weil sich einige Anleger an den US-Börsen womöglich schon für ein verlängertes Wochenende positionieren. Am Donnerstag pausiert in New York der Handel wegen "Thanksgiving" und am darauffolgenden Freitag findet am Auftakt des Weihnachtsgeschäfts, dem "Black Friday", nur ein verkürzter Handel statt.

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Laut Marc Decker, Co-Leiter Aktien bei Quintet, stellt sich derzeit die Frage, ob die jüngsten Rückschläge das Ende des KI-Booms bedeuten. Seiner Einschätzung nach spricht aber vieles für eine eher "überfällige Korrektur überzogener Erwartungen". Die Nachfrage nach Rechenleistung und KI-Infrastruktur bleibe hoch, doch Investoren hinterfragten zunehmend, wann sich die gewaltigen Investitionen tatsächlich auszahlen.

"Im Auge des Sturms zeigt sich, wer wirklich stark ist", glaubt Decker. Anleger sollten deshalb genauer hinsehen, statt pauschal auszusteigen. "Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen tun Investoren gut daran, nicht zu versuchen, einzelne Kursbewegungen auf kurze Sicht vorherzusagen, sondern langfristig in wachstumsstarke und zugleich widerstandsfähige Geschäftsmodelle zu investieren."

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FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX)