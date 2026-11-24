Schaukelbörse

Im Chipsektor kommt am Dienstag nach der Erleichterungsrally wegen der Rückkehr des NVIDIA-Chefs gleich wieder etwas Ernüchterung auf.

Die Aktien von AIXTRON gaben nach einer deutlichen Abstufung durch die UBS sogar ihre gesamten Vortagsgewinne wieder ab. Die Titel des Ausrüsters der Halbleiterindustrie sackten im MDAX um fast neun Prozent auf ihr niedrigstes Niveau seit Anfang November ab.

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Ernüchterung folgt auf KI-Erholungsrally: Chip-Aktien wie Infineon & Co. im Minus

Auch andere Werte aus der Chipindustrie rutschten am Dienstag wieder ins Minus. In den USA wurden die NVIDIA-Titel vorbörslich 3,5 Prozent niedriger gehandelt, nachdem die Rückkehr von Jensen Huang am Vortag dafür gesorgt hatte, dass der Kurs um fast ein Drittel hochgesprungen war. Die Aktien hatten dabei Experten zufolge auch stark davon profitiert, dass sich Spekulanten eindecken mussten, die mit Leerverkäufen auf fallende Kurse gesetzt hatten. Es bleibe damit fraglich, wie groß der Anteil derer sei, die bei der Aktie aus echtem Interesse wieder zugegriffen hätten.

Die Titel des DAX-Konzerns Infineon verloren am Dienstag zuletzt zwei Prozent an Wert. Unter den übrigen Zulieferern und Ausrüstern im MDAX und SDAX betrug der Abschlag bei SUSS MicroTec, Siltronic, JENOPTIK und PVA TePla weniger als zwei Prozent.

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AIXTRON-Abstufung bringen KI-Zweifel zurück

Die UBS rät bei AIXTRON nun zum Verkauf, zudem hat die Schweizer Großbank das Kursziel von 50 auf 24 Euro eingestampft. Harry Blaiklock blickt dabei über die gute Perspektive für 2027 hinaus und beschäftigt sich kritisch mit der Zeit danach. Angesichts der Unsicherheit bezüglich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren schaue der Markt vor allem auf die Gewinnperspektiven ab 2028. Der Experte rechnet damit, dass sich dann der Ausbau der Laserkapazitäten verlangsamt. Er glaubt nicht, dass AIXTRON die daraus resultierenden Einbußen mit dem Geschäft im Bereich Energiemanagement ausgleichen kann.

Die AIXTRON-Aktie war von ihrem Rekordhoch im Juni zuletzt um mehr als die Hälfte zurückgefallen, daran änderte auch der sprunghafte Erholungsversuch am Vortag nicht viel. Der Markt preise bei AIXTRON auch nach der Kurskorrektur der vergangenen Monate noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 ein. Blaiklock geht eher von 18 Prozent aus.

Solche Aussagen unterstreichen die alten Sorgen der Anleger rund um den Ausbau von Rechenzentren. Diese gelten seit Monaten immer wieder als Grund dafür, dass sich die große Fantasie im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Chipsektor verabschiedet hat. Auch die Aktien von NVIDIA bleiben trotz ihres Erholungssprungs vom Vortag mit ihrem Schlusskurs bei 165 US-Dollar weit von ihrem Rekord entfernt, der erst Anfang Oktober bei 243 Dollar aufgestellt worden war.

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Experte: Rückkehr von Huang bei NVIDIA löst Probleme nicht

Huang ist bei dem Chipriesen zurück, aber es bleibt fraglich, ob er den Hype erhalten kann. "Bei aller Erleichterung sollten wir zwei Dinge nicht verwechseln: Die personelle Unsicherheit bei NVIDIA ist vorerst geringer, die grundlegenden Probleme der vergangenen Wochen sind damit aber nicht gelöst", schrieben am Morgen die Experten von Index-Radar. Entscheidender ist aus ihrer Sicht die Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen, und auch die politischen Folgen der US-Zwischenwahlen blieben ungewiss.

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FRANKFURT (dpa-AFX)