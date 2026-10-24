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Schauspieler posiert in Teheran als Trump hinter Gittern

TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran sorgt eine Installation rund um den Krieg für Aufmerksamkeit. Am bekannten Tadschrisch-Platz im Norden der Millionenmetropole hat die Stadtverwaltung einen Schauspieler beauftragt, hinter Gittern als US-Präsident Donald Trump zu posieren. Das Werk einer nachgebildeten Gefängniszelle ist an einer freistehenden Werbetafel angebracht. Daneben zeigt eine LED-Wand Texte und Bilder, in denen Trump Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

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Der Schauspieler schlüpft nach Angaben der Organisatoren von morgens bis mittags in die Rolle Trumps. Auch am Abend bis nach Mitternacht ist er in der Installation zu sehen. Viele Menschen bleiben vor der Werbetafel stehen und machen Fotos und Videos. Eine Iranerin sagte am Samstag, sie mache sich große Sorgen vor neuen Bombardierungen. Zu der Installation erklärte sie: "Ich denke, es ist einfach nur lustig."

Zuletzt war die Sorge vor einer erneuten militärischen Eskalation weiter gewachsen. Am Freitag ordnete das US-Außenministerium einem Bericht zufolge eine Reduzierung des US-Personals an den Botschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Libanon, in Katar und Jordanien an. Im Iran gab es in den vergangenen Wochen Berichten zufolge Militärmanöver und Raketentests. Experten halten ein Wiederaufflammen des Kriegs nach den Kongresswahlen in den USA für wahrscheinlich./arb/DP/zb

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