Scheele: Einfachere Regelung beim Kurzarbeitergeld wäre besser

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat die neu vereinbarten Regelungen zum Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise kritisiert. "Die politische Entscheidung will ich nicht bewerten, ich hätte mir aber eine einfachere Regelung gewünscht", betonte Scheele am Donnerstag in Nürnberg.

Scheele hatte sich bereits vor einer Woche in die Diskussion eingeschaltet und davor gewarnt, zu komplizierte Regelungen zu treffen, die den Arbeitsaufwand in der Bundesagentur erhöhen würden. Die große Koalition hat sich nun darauf geeinigt, nicht nur die Hinzuverdienstgrenze aufzuheben, sondern auch das Kurzarbeitergeld zu staffeln.

Wer seine Arbeit um mindestens 50 Prozent reduzieren muss, der soll ab dem 4. Monat nicht mehr 60, sondern 70 Prozent des Nettoausfalls bekommen - für Elternteile sind dann 77 statt 67 Prozent vorgesehen. Vom 7. Monat an sollen es sogar 80 Prozent (für Elternteile 87 Prozent) des Nettoausfalls sein. Die Bundesagentur muss also drei unterschiedliche Staffeln für das Kurzarbeitergeld berücksichtigen und zusätzlich noch die Unterscheidung zwischen Eltern und Kinderlosen vornehmen.

"Ich erwarte jetzt, dass das Gesetzgebungsverfahren sicherstellt, dass einfache Abrechnungen und Prüfungen des Kurzarbeitergeldes weiterhin möglich bleiben. Außerdem muss es schnell Klarheit für die Arbeitgeber geben, die ja die Abrechnungen vornehmen", erklärte Scheele./dm/DP/fba