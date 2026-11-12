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Scheidender Barmer-Chef: Abnehmspritze könnte bald Kassenleistung werden

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Abnehmspritze könnte nach Einschätzung des scheidenden Barmer-Chefs Christoph Straub künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. "Ich gehe davon aus, dass wir wohl auch die Abnehmspritze als Therapieoption aufnehmen werden", sagte Straub den Partnerzeitungen der NPG Redaktion.

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Die Kosten für die Krankenkassen müssten dabei nach Ansicht Straubs nicht dramatisch steigen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Arzneimittelpreise stärker am tatsächlichen Nutzen ausgerichtet würden. "Mit Blick auf die Kostenfolgen kann und muss der Preis in Verhandlungen gesenkt werden", betonte er.

Patienten mit krankhaftem Übergewicht sollten vor einer solchen Therapie nach Ansicht des Barmer-Chefs auch nicht nachweisen müssen, dass sie bereits erfolglos versucht haben, durch Diäten oder mehr Sport abzunehmen. Für operative Eingriffe zur Behandlung von Adipositas sei auf eine solche Voraussetzung inzwischen ebenfalls verzichtet worden. "Dasselbe sollte dann auch für die Spritzentherapie gelten", sagte Straub. "Wir verlangen von einem Raucher ja auch nicht, dass er erst mal das Rauchen aufgibt, bevor wir sein Bronchialkarzinom operieren."

Zugleich schränkte Straub ein, dass die Behandlung nicht für jeden Patienten geeignet sei: "Die Spritzentherapie ist aber nicht die Lösung für alles und alle."

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Eine deutlich skeptischere Haltung zur Kostenübernahme hatte in der Vergangenheit die Chefin des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, vertreten. Sie warnte vor einer erheblichen finanziellen Belastung für die gesetzliche Krankenversicherung. Würden alle gesetzlich Versicherten mit Adipositas und einem Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30 regelmäßig mit Abnehmspritzen behandelt, könnten nach ihren Berechnungen jährliche Kosten von rund 45 Milliarden Euro entstehen. Bei einem BMI von mindestens 35 wären es demnach etwa 14 Milliarden Euro. Reimann bezeichnete dies als "Maximal-Szenario".

Derzeit fallen Abnehmspritzen, die explizit zur Behandlung von Adipositas zugelassen sind, in Deutschland unter die sogenannten Lifestyle-Arzneimittel und dürfen nicht als Kassenleistung verordnet werden. Einige Wirkstoffe können allerdings zur Behandlung anderer Erkrankungen, etwa Diabetes Typ 2, auf Kassenrezept verschrieben werden./lig/DP/zb

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05.11.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.11.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG

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