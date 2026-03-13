Scheinwerferspezialist Hella kappt Dividende deutlich
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LIPPSTADT (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch beim Scheinwerferhersteller Hella (HELLA GmbHCo) müssen sich dessen Aktionäre für das vergangene Jahr mit deutlich weniger Dividende zufriedengeben. Wie die Tochter des französischen Autozulieferers Forvia am Donnerstag in Lippstadt mitteilte, soll es für 2025 eine Ausschüttung von 0,22 Euro je Hella-Aktie geben. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch 0,95 Euro für jeden Anteilsschein gezahlt.
Im vergangenen Jahr musste Hella unter dem Strich deutliche Gewinneinbußen hinnehmen. Auf die Anteilseigner entfiel ein Überschuss von 83,3 Millionen Euro, das waren gute drei Viertel weniger als noch ein Jahr zuvor./tav/nas
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