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Scheinwerferspezialist Hella kappt Dividende deutlich

19.03.26 07:31 Uhr
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LIPPSTADT (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch beim Scheinwerferhersteller Hella (HELLA GmbHCo) müssen sich dessen Aktionäre für das vergangene Jahr mit deutlich weniger Dividende zufriedengeben. Wie die Tochter des französischen Autozulieferers Forvia am Donnerstag in Lippstadt mitteilte, soll es für 2025 eine Ausschüttung von 0,22 Euro je Hella-Aktie geben. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch 0,95 Euro für jeden Anteilsschein gezahlt.

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Im vergangenen Jahr musste Hella unter dem Strich deutliche Gewinneinbußen hinnehmen. Auf die Anteilseigner entfiel ein Überschuss von 83,3 Millionen Euro, das waren gute drei Viertel weniger als noch ein Jahr zuvor./tav/nas

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DatumRatingAnalyst
25.02.2026HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
20.01.2026HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyWarburg Research
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
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25.02.2026HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
20.01.2026HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
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02.10.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
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16.08.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
20.04.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
16.04.2021HELLA GmbHCo UnderweightMorgan Stanley
05.03.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
17.02.2021HELLA GmbHCo UnderweightMorgan Stanley

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