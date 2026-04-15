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Schere klafft auf

Mercedes, VW & Co verlieren, Zulieferer-Aktien wie AUMOVIO stärker: Analystenkommentare im Blick

16.04.26 13:39 Uhr
Autoaktien wieMercedes, BMW und VW im Sinkflug - AUMOVIO schießt nach oben | finanzen.net

Im europäischen Autosektor klafft die Schere am Donnerstag etwas auseinander zwischen Aktien der Hersteller und ihren Zulieferern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
37,00 EUR 1,15 EUR 3,21%
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Continental AG
63,92 EUR -0,40 EUR -0,62%
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,73 EUR -1,05 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,52 EUR -0,63 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
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Schaeffler AG
8,15 EUR -0,15 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
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Während die vier deutschen Autobauer Mercedes-Benz Group auf XETRA 1,49 Prozent auf 53,63 Euro verlieren, Porsche 0,95 Prozent tiefer bei 42,59 Euro notieren, Volkswagen 1,37 Prozent schwächer bei 89,32 Euro notieren und die BMW-Aktie 1,05 Prozent auf 81,38 Euro einbüsst, stehen auf der Lieferantenseite vor allem die Papiere von AUMOVIO mit vier Prozent auf der Gewinnerliste, die zuletzt 4,97 Prozent auf 37,10 Euro hinzugewinnen. In der Branche im Fokus standen generell unterschiedliche Analystenkommentare.

AUMOVIO wurde von der Bank of America nach einem Analystenwechsel weiterhin zum Kauf empfohlen. Der neu zuständige Experte Stephen Benhamou betonte darin den hohen 60-prozentigen Abschlag, mit dem die frühere Zuliefersparte von Continental im Vergleich zu den Wettbewerbern bewertet werde. Die Aktie biete qualitativ hohes Wachstum, während die Bewertung eher Verzweiflung ausdrücke.

>Dem gegenüber standen jedoch Abstufungen des Analysehauses Kepler Cheuvreux für den Sportwagenbauer Porsche AG, den Opel- und Peugeot-Mutterkonzern Stellantis (+0,12 Prozent auf 8,31 US-Dollar) sowie den Nutzfahrzeugbauer Daimler Truck (-1,14 Prozent auf 42,38 Euro).

Die Porsche AG stufte Michael Raab auf "Reduce" ab in der Erwartung, dass die Zuffenhausener für zwei bis drei Jahre in einer Übergangsphase stecken, während der Nahost-Krieg nun selbst beim 911er-Klientel für Gegenwind sorge. Auch bei Daimler Truck rät er fortan dazu, Aktienbestände zu reduzieren, weil Lkw-Bauer den Gegenwind des Nahost-Kriegs zuerst zu spüren bekommen sollten. Sie seien insofern eine Art Leitindikator für die globale Konjunktur.

FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, AUMOVIO SE

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