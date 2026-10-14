Scherzer: Erträge aus Nachbesserungen erzielt

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Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Net Asset Value je Aktie auf 3,46 Euro (zuvor: 3,39 Euro) gesteigert und dabei maßgeblich von Erträgen aus der Nachbesserung bei der Generali Deutschland Holding und Dividendenzahlungen von Rocket Internet profitiert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage handele es sich bei der Generali-Nachbesserung um einen einmaligen Effekt, der sich so nicht auf die Zukunft projizieren lasse. Jedoch bilde der Ertrag aus Nachbesserungen und Transaktionen im Bereich der Sondersituationen einen festen Bestandteil des von Scherzer verfolgten Investment-Ansatzes. Mit der opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments und dem Fokus auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen erachte GSC Scherzer daher insgesamt als solide aufgestellt, um auf mittel- bis langfristige Sicht eine gute Performance zu liefern. Als positiv bewerte der Analyst in diesem Zusammenhang zudem, dass der Vorstand des breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzten Teams direkt und indirekt mit rund 1,3 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend etwa 4,8 Prozent des Grundkapitals hinter der Gesellschaft stehe. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 3,50 Euro und erneuert die Einschätzung „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.10.2026, 16:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 14.10.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102995

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.





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