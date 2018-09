Scheuer: Diesel-Maßnahmen werden bis Ende der Woche konkretisiert

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat bis Ende der Woche eine Konkretisierung der geplanten Maßnahmen für Dieselautos mit hohem Schadstoff-Ausstoß angekündigt. "Wir wollen zeitnah ein Ergebnis", erklärte Scheuer nach einem Spitzentreffen mit Vertretern der deutschen Autoindustrie bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Bis Ende der Woche soll eine Konkretisierung der Maßnahmen und Pläne über die Gesamtthematik erfolgen."

Das Gespräch mit den Herstellern habe "mit dem gemeinsamen Willen stattgefunden, eine Lösung für die Dieselthematik und die Mobilität in den Innenstädten zu erarbeiten". Oberste Priorität habe die Erneuerung der Dieselflotte. "Über Hardware-Nachrüstungen wurde auch gesprochen", erklärte der Verkehrsminister und kündigte an, es werde in dieser Woche weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung und vom Verkehrsministerium mit den Herstellern geben.

Scheuer hatte vorletzte Woche ein neues Konzept angekündigt, um die Abgasbelastung durch ältere Dieselfahrzeuge zu reduzieren und dabei angekündigt, man werde sich "technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen". Später hatte der Verkehrsminister von den Herstellern gefordert, bei einem neuen Umstiegsprogramm für Dieselfahrzeuge höhere Rabatte zu geben als die bisherigen Umweltprämien.

September 23, 2018 15:23 ET (19:23 GMT)