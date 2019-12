Scheuer fordert attraktivere Fahrpreise im Nahverkehr

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Dow etwas höher erwartet -- Nike steigert Gewinn kräftig -- VW in Australien zu Millionenstrafe verdonnert -- Google, JUST EAT, Shell, GfK, Henkel, BBVA im Fokus

Schlichter wollen am Sonntag erneut mit Lufthansa und UFO beraten. AstraZeneca verkauft Rechte an Medikamenten für dreistelligen Millionenbetrag. Beiersdorf-Aktien nehmen Fahrt auf nach Bruch des Abwärtstrends. Credit Suisse-Beteiligung an SIX ist mehr wert. VW soll in Australien Millionenstrafe zahlen. Nestlé verkauft Herta-Wurstgeschäft.