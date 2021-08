Scheuer fordert von GDL und Bahn Rückkehr an den Verhandlungstisch

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn zu einem schnellen Ende des Streiks und zu Tarifgesprächen aufgefordert. Aufgrund der Corona-Pandemie befinde man sich in einer schwierigen Zeit. Abstände zwischen den Passagieren müssten gewahrt werden. Die Bahn habe zudem in den vergangenen Monaten hohe Verluste eingefahren.

"Es kann nicht sein, dass wir Fahrgäste in die Züge pferchen nur weil wenige fahren durch den Streik. Alle haben eine große Verantwortung", sagte Scheuer dem Fernsehsender Welt.

Man brauche "unter dem Strich eine leistungsfähige Bahn... in einer schwierigen Zeit von Corona, wo wir dicke rote Minuszahlen schreiben", so Scheuer über des Unternehmen, das dem Bund gehört. Daher bitte er nochmals um ein Miteinander und die Rückkehr an den Verhandlungstisch, damit "nicht Deutschland unter diesem Streik stark leidet."

Wegen des Streiks hat die Bahn den Fernverkehr auf ein Viertel reduziert. Schwerpunktmäßig bestreikt die GDL Ostdeutschland und die Metropolen, wo zahlreiche Regional- und S-Bahnen ausgefallen sind.

