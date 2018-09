Scheuer kündigt neues Konzept zu Dieselautos an

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat ein neues Konzept angekündigt, um die Abgasbelastung durch ältere Dieselfahrzeuge zu reduzieren. "Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen", erklärte Scheuer in einer Videomitteilung. "Dazu brauchen wir aber auch die Automobilhersteller", betonte er. Ohne deren "Bereitschaft, für die Zukunft des Diesels zu sorgen, wird es nicht möglich sein".

Ziel des Konzepts, das in den nächsten Tagen erarbeitet werden soll, sei es, "faktenbasiert das Richtige zu tun, ohne Steuergeld zu verschwenden". Scheuer betonte, er wolle Fahrverbote vermeiden, die Zukunft des Diesels sichern und "saubere Mobilität in den Innenstädten garantieren".

Scheuers Ankündigung kommt wenige Tage, nachdem die CDU eine Offenheit für Hardwarenachrüstungen von Dieselfahrzeugen als Option signalisiert hat, um den Stickoxid-Ausstoß zu drücken und gegebenenfalls Fahrverbote zu verhindern. "Wenn andere Maßnahmen nicht greifen, steht auch das Thema Hardwareumrüstungen auf der Agenda", betonte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag und verwies auf das jüngste Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt, das die Situation verändert habe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine gemeinsame Position der Regierung zu dem Thema bis Ende des Monats angekündigt und sich in einer Fraktionssitzung der Union am Montag nach Berichten offen für begrenzte Nachrüstungen gezeigt. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums wollte am Mittwoch aber noch keine weiteren Details zu Scheuers Konzept nennen. "Grundsätzlich geht es darum, sachliche Lösungen zu finden, die nicht auf Emotionen basieren, sondern auf Fakten", sagte er bei einer Pressekonferenz. Es gehe auch um den Umstieg auf neue Dieselfahrzeuge.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2018 07:25 ET (11:25 GMT)