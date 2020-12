Scheuer legt neue Förderung für Lkw-Parkplätze vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will nach Angaben seines Hauses "die Lkw-Parkplatzsituation an Bundesautobahnen verbessern". Das Verkehrsministerium habe daher eine Förderrichtlinie erarbeitet, damit mehr Lkw-Stellplätze im Drei-Kilometer-Radius von Autobahnanschlussstellen entstünden. Ziel der Förderung sei, für einen Mindestzeitraum von zehn Jahren zusätzliche Stellplätze zu schaffen. Dafür stellt das Ministerium laut den Angaben im ersten Schritt 90 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 bereit. Ziel ist ein Förderstart im ersten Halbjahr 2021.

"Die Corona-Pandemie und gerade zuletzt die Situation in England haben gezeigt, wie wichtig ein funktionierender Güterverkehr ist", erklärte Scheuer. "Unsere Brummi-Fahrer machen tagtäglich einen ultraharten Job." Erholsame Pausen seien da umso wichtiger. Voraussetzung dafür sei, dass die Trucker ihre Lkw sicher parken könnten. "Daher investieren wir gezielt in den Ausbau von Stellplätzen - erstmals auch auf Autohöfen und in Gewerbegebieten."

Der konventionelle Neu- und Ausbau der Rastanlagen stoße an Grenzen. Insbesondere begrenzte Flächenverfügbarkeit, aber auch Bedenken vor Ort machten die Planung und den Bau zusätzlicher Stellflächen zeitaufwendig und sehr teuer. Über eine Förderung wolle der Bund daher privaten Investoren Anreize geben, mehr Lkw-Parkplätze in Autobahnnähe zur Verfügung zu stellen. Sie soll laut den Angaben den Neu- und Ausbau von Lkw-Parkplätzen und die Umgestaltung bestehender Flächen umfassen, die bisher nicht für Lkw-Stellplätze genutzt werden, etwa Betriebshöfe.

