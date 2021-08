Scheuer mahnt Umstieg auf Lastwagen mit alternativen Antrieben an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat an Unternehmen appelliert, bei ihrem Lkw-Fuhrpark vermehrt auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu setzen. "Wir brauchen deutlich mehr Dynamik hin zum klimafreundlichen Warentransport", sagte der CSU-Politiker der "Welt" (Freitag). "Die aktuellen Neuzulassungszahlen zeigen, dass immer noch viele Unternehmen zögern, Lkw mit alternativen Antrieben einzusetzen - aus unterschiedlichsten Gründen." Unter Berufung auf Ministeriumszahlen hieß es in dem Bericht, von den knapp 3,5 Millionen derzeit in Deutschland zugelassenen Lastwagen und leichten Nutzfahrzeugen seien weniger als 34 300 rein elektrisch angetrieben, hinzu kämen rund 1350 Hybrid-Lkw. Scheuer rief die Unternehmen auf, staatliche Fördermaßnahmen etwa zum Erwerb klimafreundlicherer Fahrzeuge zu nutzen./seb/DP/zb