Scheuer plant Mobilitätszentrum in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant ein "Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft" in München. Das Gesamtvolumen bezifferte Scheuer im "Münchner Merkur" und der "tz" (Samstag) auf 500 Millionen Euro. Er sprach von einem europaweit und vielleicht sogar weltweit einzigartigen Projekt. Auf Basis neuer Technologien sollten Antworten auf die Frage gefunden werden, "wie sich Menschen in Zukunft fortbewegen wollen und wie Waren transportiert werden", sagte Scheuer. Das Geld dafür soll aus dem Bundeshaushalt kommen.

"Wir wollen die Mobilität und die Digitalisierung zusammenbringen", sagte der CSU-Minister in seiner Ankündigung des Projekts, eine Woche vor den Kommunalwahlen in Bayern. In dem Mobilitätszentrum solle es vor allem um die Entwicklung alternativer Kraftstoffe sowie um Stadtentwicklung und neue Mobilitätskonzepte gehen. Scheuer verwies als Grund für seine Pläne auch auf die vor wenigen Tagen bekanntgewordene Entscheidung für München als Standort der Automesse IAA.

Nach den Kommunalwahlen will Scheuer mit den Spitzen der bayerischen Landeshauptstadt und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über geeignete Grundstücke sprechen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sei bisher noch nicht über das Großprojekt informiert. "Aber ich gehe mal davon aus, dass man sich in der Landeshauptstadt sehr freuen wird", sagte Scheuer./ukm/DP/zb