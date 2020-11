Scheuer schlägt Abwrackprämie für Lastwagen vor

Berlin (Reuters) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich in der Corona-Krise für eine Abwrackprämie für alte Lkw ausgesprochen.

"Wir werden versuchen, da nochmal ein Austauschprogramm zu positionieren", sagte er am Dienstag mit Blick auf die Nutzfahrzeug-Konferenz unter seiner Leitung in der nächsten Woche. Es gebe zwar Förderprogramme für Lkw mit klimafreundlicherem Antrieb. Davon gebe es aber zu wenige auf dem Markt. Damit aber Lkw- und Bus-Werke nicht stillgelegt würden, müsse man die Produktion wieder anstoßen. "Das geht nur damit, dass wir an dieser Stelle mit Förderung reingehen." Er werde das in die Haushaltsverhandlungen einbringen.