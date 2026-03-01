Schimmelgefahr: Edeka ruft Trink-Kokosnüsse zurück

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen der Gefahr durch Schimmelpilze ruft Edeka verschiedene Trinkkokosnüsse zurück. Betroffen seien die Produkte des Lieferanten World's Coconut Trading SL mit der Bezeichnung Bio Trink-Kokosnuss, DRINK & EAT, Trink-Kokosnuss, DRINK & EAT sowie Bio Chiquita Trink-Kokosnuss, die in Edeka- und Marktkauf -Läden verkauft worden seien, teilte der Hamburger Handelskonzern mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass sich aufgrund einer möglichen Überlagerung in wenigen Märkten in einzelnen Trink-Kokosnüssen ein Schimmelpilzgift gebildet hat, das beim Menschen gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen kann", hieß es. Vom Verzehr werde daher dringend abgeraten.

Zu den Symptomen einer solchen Vergiftung zählten "Übelkeit und Erbrechen, in einzelnen Fällen neurologische Symptome sowie in sehr seltenen Fällen schwerere Verläufe", so das Unternehmen weiter. Bei Beschwerden sollten Betroffene ihren Arzt konsultieren.

Kunden, die die entsprechenden Kokosnüsse gekauft haben, könnten diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbon zurückgeben./fi/DP/jha