Schlag gegen Cybercrime-Gruppierung

DRESDEN (dpa-AFX) - Der deutschen Polizei ist ein empfindlicher Schlag gegen eine der gefährlichsten Cybercrime-Gruppierungen gelungen. Bei einer internationalen Aktion seien in der vergangenen Woche wesentliche Teile der Infrastruktur der Ransomware-Gruppe Ragnar Locker in Deutschland und den Niederlanden beschlagnahmt worden, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Montag mitteilte. Zudem konnten die zugehörigen Server der Webseiten im Darknet in Schweden lokalisiert und sichergestellt werden.

Die Ransomware-Gruppe Ragnar Locker soll für zahlreiche aufsehenerregende Angriffe auf IT-Systeme von Unternehmen und kritischen Infrastrukturen weltweit verantwortlich sein. In Deutschland gab es laut LKA neun geschädigte Unternehmen oder Organisationen, zwei davon in Sachsen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 760 000 Euro.

Sachsens LKA hatte die zentralen Ermittlungen für alle in der Bundesrepublik registrierten Fälle und damit den intensiven Austausch mit den internationalen Behörden und die Durchführung von zahlreichen Ermittlungsmaßnahmen übernommen./jan/DP/ngu