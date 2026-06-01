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Schlag gegen Hacker: Microsoft und BKA legen 200 Server lahm - Aktie höher

24.06.26 15:24 Uhr

In einer beispiellosen Aktion haben Ermittler der europäischen Polizeibehörde Europol, des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) und des US-Konzerns Microsoft der organisierten Cyberkriminalität einen massiven Schlag versetzt.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel