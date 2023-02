Continental-Tochter ContiTech wird neu ausgerichtet

Ziel sei, Schlagkraft und Effizienz sowie Kunden- und Marktnähe zu erhöhen, teilte der Autozulieferer mit. Dazu fokussiert sich der auf Materialanwendungen spezialisierte Unternehmensbereich künftig stärker auf den Ausbau seines Industriegeschäfts. Zur Schaffung von Synergieeffekten bündelt die Continental -Tochter Contitech darüber hinaus das Automobilgeschäft. Die Änderungen treten Anfang Mai 2023 in Kraft. Mit der Neuaufstellung soll Contitech vom klassischen Produktlieferanten zum Anbieter integrierter Lösungen entwickelt werden. Darüber hinaus strebt der Unternehmensbereich an, integrierter als bisher auf die sich stetig verändernden Anforderungen seiner Kunden in den unterschiedlichen Märkten und Industrien einzugehen.

FRANKFURT (Dow Jones)

