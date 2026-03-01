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Heute im FokusAsiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende bei Jungheinrich werden. Disney: Startdatum für Berlin-Dystopie nun klar - Serie über Wiener Kongress im Herbst. Gesamtumsatz der DAX-Konzerne sinkt das dritte Jahr in Folge.
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