Das Industrieunternehmen Schlatter hat im Geschäftsjahr 2025 in einem von US-Zöllen, zunehmenden konjunkturellen Unsicherheiten und dem starken Franken belasteten Umfeld einen Verlust erzielt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende bei Jungheinrich werden. Disney: Startdatum für Berlin-Dystopie nun klar - Serie über Wiener Kongress im Herbst. Gesamtumsatz der DAX-Konzerne sinkt das dritte Jahr in Folge.

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