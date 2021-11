Omikron sorgt für nervösen Handel: DAX deutlich tiefer

Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 0,68 Prozent bei 15.177,63 Punkten und rutscht dann weiter nach unten. Aktuell verliert das Börsenbarometer 1,42 Prozent auf 15.063,54 Zähler. Die psychologisch wichtige 15.000er-Marke rückt also in greifbare Nähe.

Neue Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron lässt an den Aktienmärkten die Nervosität steigen.

Moderna-Chef: Impfstoffe gegen Omikron vermutlich weniger wirskam

Für weiteren Abgabedruck sorgen vor allem die Aussagen des Moderna-Chefs Stephane Bancel in der "Financial Times", dass bestehende Impfstoffe mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben dürften und es länger dauern dürfte, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten. Die Sorgen der Anleger vor der Variante werden damit schlagartig wieder größer. Erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China, wo der staatliche Einkaufsmanagerindex für die Industrie im November stärker stieg als erwartet, gerieten durch die Nachrichten zu Omikron in den Hintergrund.

Fed-Chef betont Omikron-Risiken für die Wirtschaft

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte vor einem Senatsausschuss die mit Omikron verbundenen wirtschaftlichen Risiken. Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank verwies bereits auf mögliche Folgen für die künftige Geldpolitik. "Sollte Omikron die Wirtschaftsaktivität aufgrund von Beschränkungsmaßnahmen oder Angst in der Bevölkerung bremsen, könnte die ein oder andere Notenbank eine Straffung der Geldpolitik überdenken und eventuell nach hinten schieben."

Inwieweit das dann wiederum die Aktienmärkte stützt, die jahrelang von der Billiggeldpolitik der Notenbanken profitieren konnten, bleibt angesichts einer womöglich erneut deutlichen Konjunktureintrübung abzuwarten.

