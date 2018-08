Schlechte Nachrichten lasten auf Bayer-Aktie

Bayer 76,24 EUR -5,93% Charts

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Reihe schlechter Nachrichten beschert der Bayer-Aktie am Donnerstag weitere Verluste. Das Papier liegt am frühen Nachmittag knapp 6 Prozent im Minus. Die Woche hatte für die Bayer-Aktie schon schlecht begonnen, mit einem massiven Kursrückgang am Montag. Die Aktionäre reagierten damit auf ein Urteil in den USA, in dem Fusionspartner Monsanto zu einer Millionenzahlung wegen seines umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verdonnert wurde,

Laut Analyst Charles Bentley von Bernstein ist es die Aneinanderreihung schlechter Nachrichten, die die Aktionäre vergrätzt. Seit Montag hat die Aktie 18,4 Prozent verloren. Das Unternehmen büßte damit gut 16 Milliarden Euro seines Wertes ein.

Freitag vergangener Woche sprach eine Jury in Kalifornien einem krebskranken Kläger 289,2 Millionen Dollar Schadensersatz zu. Sie befand, dass die glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto "wesentlich" zur Krebserkrankung des ehemaligen Hausmeisters beigetragen hätten.

Es stehen noch weitere Klagen ins Haus. Monsanto spricht von 5.200 Klägern, die behaupten, durch glyphosathaltige Produkte geschädigt worden zu sein.

Am Mittwoch wurde berichtet, dass Glyphosat laut der US-Organisation Environmental Working Group in einer Reihe von Frühstücksprodukten für Kinder gefunden wurde.

Am Donnerstagmorgen meldete die Wirtschaftswoche, dass weitere Millionenstrafen in den USA drohen. So hätten Farmer aus Arkansas und South Dakota am Bezirksgericht St. Louis Sammelklagen zu Dicamba eingereicht. Der Unkrautvernichter wird bei genveränderten Pflanzen eingesetzt, soll aber Schäden auf konventionellen Nachbarfeldern anrichten. Die Klagen richten sich danach auch gegen BASF.

Zudem heißt es bei der Wirtschaftswoche, Bayer und Monsanto müssten um den Einsatz von Glyphosat in Brasilien bangen. Ein Bundesgericht habe den Gebrauch ausgesetzt. Ab dem 3. September solle ein generelles Verbot gelten. Retten könnte Bayer allerdings noch der Gegenantrag einer Bundesbehörde.

