Epigenomics-Aktien brechen um fast 75 Prozent auf Rekordtief ein

Epigenomics -Aktien verbilligten sich im frühen Handel an der Frankfurter Börse um zuletzt 75,32 Prozent auf 0,58 Euro - ein Rekordtief wurde bei 0,54 Euro verzeichnet.

Die Entscheidung der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) gegen den Test zur Darmkrebs-Vorsorge ist laut Epigenomics vorläufig. Nach den Statuten der CMS starte nun eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsphase, die dazu genutzt werde, die CMS erneut von den Vorteilen von Epi proColon im Kampf gegen Darmkrebs zu überzeugen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Im Anschluss an die Kommentierungsphase werde die CMS innerhalb von 60 Tagen ihre endgültige Entscheidung veröffentlichen. Für den Fall, dass sie ebenfalls negativ ausfällt, kündigte Epigenomics ein Berufungsverfahren an.

