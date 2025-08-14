DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,45 -2,1%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.173 +0,4%Euro1,1672 +0,2%Öl66,61 -0,4%Gold3.343 +0,2%
Schlechte Wechselkurse

Verve-Aktie dennoch höher: Verve korrigiert Prognose nach unten - Mehrere Belastungsfaktoren

15.08.25 08:29 Uhr
Verve-Aktie steigt dennoch: Prognoseschock bei SDAX-Neuling Verve | finanzen.net

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group beginnt sein Debüt im SDAX mit einer Prognosesenkung.

Der Nettoumsatz werde im laufenden Jahr bei 485 bis 515 Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Zuvor war Verve von 530 bis 565 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun noch 125 bis 140 Millionen Euro erreichen (zuvor: 155 bis 175 Millionen Euro).

Die Reduzierung der Prognose sei auf zwei Faktoren zurückzuführen, hieß es. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten. Zum anderen habe sich die Wechselkursentwicklung deutlich schlechter entwickelt als erwartet.

Verve war erst am 11. Juli für 1&1 in den Nebenwerteindex SDAX aufgenommen worden. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen wie der Prime Standard hat.

Die Verve-Aktie der Schweden gewinnt am Freitag im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise 5,32 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs und steigt auf 1,96 Euro, nachdem sie am Donnerstag nachbörslich noch abgesackt war.

/he/ajx

STOCKHOLM (dpa-AFX)

