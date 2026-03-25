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Schlechtere Entwicklung

Porsche-Aktie mit Abschlag: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn

26.03.26 12:20 Uhr
Porsche-Aktie im Minus: Gewinn gibt leicht nach, übertrifft jedoch die Erwartungen | finanzen.net

Die Porsche Holding hat wegen der schlechteren Geschäftsentwicklung bei Volkswagen vergangenes Jahr etwas weniger verdient.

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Aktien
Porsche Automobil Holding SE
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Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, liegt der angepasste Gewinn nach Steuern bei 2,89 Milliarden Euro. Analysten haben im Konsens nur mit 2,3 Milliarden Euro gerechnet. Im Vorjahr wurden noch 3,15 Milliarden Euro verdient. Angesichts dieser Entwicklung soll die Dividende auf 1,51 Euro je Vorzugsaktie nach 1,91 Euro im Vorjahr sinken.

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"Unsere Perspektive als Ankeraktionär des Volkswagen Konzerns ist eindeutig. Die angestoßenen Initiativen befürworten wir ausdrücklich", wird Hans Dieter Pötsch, CEO der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert. "Wir haben die klare Erwartungshaltung an das Management sowohl der Volkswagen AG als auch der Porsche AG, dass sie die herausfordernde Situation als Chance betrachten, die strategischen Anpassungen umzusetzen."

Für das Geschäftsjahr 2026 geht die Porsche Holding den weiteren Angaben zufolge von einem angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen 1,5 Milliarden und 3,5 Milliarden Euro aus. Die Konzern-Nettoverschuldung soll zwischen 4,7 Milliarden und 5,2 Milliarden Euro bewegen nach 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2025.

So reagiert die Aktie

Die Papiere der Porsche Holding haben die Stabilisierung der vergangenen drei Börsentage am Donnerstag abgebrochen. Mit Zuletzt minus 3,3 Prozent auf knapp 31 Euro waren die Aktien der größte Verlierer im DAX. Am Montag hatten sie einen Tiefstand seit sechs Jahren nur knapp vermieden. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust bei Porsche-SE-Titeln mehr als ein Fünftel.

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Die Prognose der Automobil-Holding für den bereinigten Nettogewinn 2026 liege unter der Konsensschätzung, sagte ein Händler. Die Zielspanne sei sehr breit, im ungünstigsten Fall unterbiete das Nettoergebnis die Konsensprognose um mehr als die Hälfte. Auch die in Aussicht gestellte Dividende je Vorzugsaktie bleibe hinter der Markterwartung zurück.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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