DAX22.985 +1,5%Est505.644 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 +3,9%Nas22.028 +1,2%Bitcoin61.572 +1,3%Euro1,1579 -0,3%Öl100,5 +0,6%Gold4.563 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Wall Street im Plus -- BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
Iran-Konflikt spitzt sich zu: Experten erwarten längere Phase hoher Ölpreise Iran-Konflikt spitzt sich zu: Experten erwarten längere Phase hoher Ölpreise
Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schleppende Einführung der E-Akten in Kliniken

25.03.26 14:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verwendung der neuen elektronischen Patientenakten (ePA) in den Kliniken kommt nur schleppend in Gang. Wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft nach einer Befragung von 489 Kliniken von Ende Februar mitteilte, können die ePA lediglich 26 Prozent der Häuser krankenhausweit nutzen. Gesetzlich sind Kliniken wie Praxen bereits seit Oktober verpflichtet, die E-Akten zu nutzen und Daten wie Befunde oder Laborwerte einzustellen.

Wer­bung

90 Prozent der Kliniken haben der Erhebung zufolge die technische Inbetriebnahme gestartet - doch 18 Prozent warteten zuletzt noch auf Updates ihrer Verwaltungssysteme, die Softwarehersteller liefern, wie zuerst die "Augsburger Allgemeine" berichtete.

Rund 70 Millionen der 74 Millionen gesetzlich Versicherten haben eine E-Akte von ihrer Kasse angelegt bekommen, was man für sich auch ablehnen kann. Die ePA kann Patienten ein Leben lang begleiten. Sie soll wichtige Daten bündeln und so auch Doppeluntersuchungen und Arznei-Wechselwirkungen vermeiden.

Ehrgeiziger Zeitplan?

Vize-Verbandschefin Henriette Neumeyer sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Noch können nicht alle Kliniken bestehende elektronische Akten von Patienten einsehen und nutzen." Der Zeitplan der Politik sei ehrgeizig gewesen. "Dabei wurden viele Schwierigkeiten unterschätzt."

Wer­bung

Aktuell nehmen nach Angaben der mehrheitlich bundeseigenen Digitalagentur Gematik 80.128 der 98.500 Arztpraxen teil. Dabei waren Ende vergangener Woche auch 27.000 Zahnarztpraxen, 11.600 Apotheken und 1.172 Kliniken./sam/DP/nas