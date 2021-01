Schleppende Impfungen in Griechenland - Zypern plant Alleingang

ATHEN/NIKOSIA (dpa-AFX) - In Griechenland mit knapp elf Millionen Einwohnern sind seit dem 28. Dezember 2020 gut 44 000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies teilte am Montag der Chef der Gesundheitbehörde (Eody), Panagiotis Arkoumaneas, im Athener Nachrichtensender Skai mit. "Wir werden die Impfungen beschleunigen", sagte er. Dies hänge aber von den Impfdosen ab, die die EU zentral aus Brüssel an die Mitgliederstaaten verteilt.

Griechische Medien kritisierten, dass mit dem aktuellen Impfrhythmus die erwünsche Immunisierung von mehr als 70 Prozent der Bevölkerung erst im Herbst erreicht werden könne. Athen werde jedoch nicht im Alleingang Impfdosen kaufen, fügte der Chef der EODY mit.

Zypern hat bereits die Hilfe Israels beantragt. Präsident Nikos Anastasiades hatte am Vortag der zyprischen Zeitung "Politis" gesagt, er habe mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu darüber gesprochen und ihn um Impfdosen gebeten. Dies sei keine Spaltung der EU. Die beantrage Hilfe aus Israel hänge damit zusammen, dass es Verspätungen bei den Lieferungen von Impfdosen gebe, fügte Anastasiades hinzu. Die EU hatte beschlossen, die Impfdosen zentral zu bestellen und sie an die Mitgliederstaaten zu verteilen. Zurzeit werden jedoch deutlich weniger Impfdosen verteilt, als ursprünglich geplant war./tt/DP/jha