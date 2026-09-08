DAX 26.007 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,24 ±0,0%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.402 -0,9%Euro 1,1625 +0,0%Öl 98,3 +1,3%Gold 4.406 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schleswig-Holstein: 48-Stunden-Warnstreik trifft Nahverkehr in vier Städten

KIEL (dpa-AFX) - Die Bewohnerinnen und Bewohner der kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein müssen am Dienstag und Mittwoch mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 1.800 Beschäftigte in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster dazu aufgerufen, ihre Arbeit für 48 Stunden niederzulegen und die Busse in den Depots stehenzulassen. Laut einem Verdi-Sprecher beginnt der Warnstreik mit den jeweiligen Frühschichten - etwa um 3.00 Uhr morgens - und endet Donnerstagsfrüh.

Werbung

Betroffen sind zudem die Busse der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön. Dort streiken die Beschäftigten den Angaben nach im Rahmen der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag. Für beide Tarifbereiche fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder will Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich.

Anfang September war die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Nahverkehr gescheitert. "Die beiden Verhandlungsrunden haben bei der Tarifkommission den Eindruck hinterlassen, dass es ohne Druck zu keinem nennenswerten Verhandlungsfortschritt kommen wird", sagte der Verdi-Verhandlungsführer Sascha Bähring vergangene Woche./xil/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.