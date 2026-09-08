Schleswig-Holstein: 48-Stunden-Warnstreik trifft Nahverkehr in vier Städten

08.09.26 06:39 Uhr

KIEL (dpa-AFX) - Die Bewohnerinnen und Bewohner der kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein müssen am Dienstag und Mittwoch mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 1.800 Beschäftigte in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster dazu aufgerufen, ihre Arbeit für 48 Stunden niederzulegen und die Busse in den Depots stehenzulassen. Laut einem Verdi-Sprecher beginnt der Warnstreik mit den jeweiligen Frühschichten - etwa um 3.00 Uhr morgens - und endet Donnerstagsfrüh.

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Betroffen sind zudem die Busse der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön. Dort streiken die Beschäftigten den Angaben nach im Rahmen der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag. Für beide Tarifbereiche fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder will Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich.

Anfang September war die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Nahverkehr gescheitert. "Die beiden Verhandlungsrunden haben bei der Tarifkommission den Eindruck hinterlassen, dass es ohne Druck zu keinem nennenswerten Verhandlungsfortschritt kommen wird", sagte der Verdi-Verhandlungsführer Sascha Bähring vergangene Woche./xil/DP/zb