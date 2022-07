Schleswig-Holsteins Ministerpräsident: Brauchen mehr Zuwanderung von Fachkräften

GO

Heute im Fokus

Erholung nach Ausverkauf: US-Börsen schließen höher -- DAX geht stärker ins Wochenende -- Wells Fargo und Citi beklagen Gewinneinbruch -- Keine Einigung zu Uniper-Hilfen -- Linde, BMW, VW im Fokus

Lufthansa steigert Umsatz kräftig. Commerzbank bekräftigt Gewinnprognose. Opel stellt Insignia-Produktion in Rüsselsheim vorzeitig ein. Richemont mit ordentlichem Wachstum im ersten Quartal. AXA trennt sich von Altbestand an Athora. ADTRAN löst ADVA nach Übernahme im SDAX ab. Software AG senkt Ziel für Auftragseingang in Digitalisierungssparte.