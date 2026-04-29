Schloss Bangalore: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Schloss Bangalore hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 5,10 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,81 Milliarden INR gerechnet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 12,43 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Schloss Bangalore ein Gewinn pro Aktie von 0,520 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Schloss Bangalore in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,27 Milliarden INR im Vergleich zu 13,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,37 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 15,26 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net