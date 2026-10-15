Schloss Bangalore informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

15.10.26 06:35 Uhr

Schloss Bangalore hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Schloss Bangalore mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 32,58 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,20 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,86 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.net